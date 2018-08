Y Primo de Rivera, ¿para cuándo?

El Gobierno ha aprobado el decreto que sacará a Franco del Valle de los Caídos, pero el fundador de Falange no entra en el paquete legal que abre su tumbaPrimo de Rivera está enterrado en el altar mayor, de donde tiene que salir a un lugar "no preeminente" de Cuelgamuros para ser sepultado como otros asesinados durante la Guerra Civil El traslado de sus restos está incluido en la proposición no de ley aprobada por el Congreso el año pasado y en el informe del Comité de Expertos creado por Zapatero que sirve como base del proceso