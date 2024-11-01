¡El primer hacker de la historia troleó al FBI! Kevin Mitnick

Kevin David Mitnick (6 de agosto de 1963-16 de julio de 2023) fue uno de los hackers, crackers y phreakers estadounidense más famosos de la historia. Su nick o apodo fue Cóndor. También apodado por él mismo como «fantasma de los cables». Su último arresto se produjo el 15 de febrero de 1995, tras ser acusado de entrar en algunos de los ordenadores más seguros de los Estados Unidos.[3] Ya había sido procesado en 1981, 1983 y 1987 por diversos delitos electrónicos. Lord Draugh nos cuenta su "carrera".