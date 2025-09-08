Primer día sin los trenes Avlo Madrid-Barcelona y los precios se duplican: hasta 140 euros por un billete que antes era ‘low cost’

Desde hoy, el servicio low-cost de Renfe en el trayecto Madrid-Barcelona ya es historia. La salida de cinco unidades del modelo Talgo Avril por fisuras en los bogies ha forzado a la operadora a eliminar este servicio, porque el material ferroviario disponible no permite darlo. Hoy, se sustituyen las cinco frecuencias diarias por sentido entre Madrid y Barcelona que estaban cubiertas por los Avlo, de manera que se van a dar con el servicio de AVE, que es un 61% más caro. Hasta 140 euros por un billete que hasta ayer era 'low-cost'.
