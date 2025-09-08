edición general
Primer día sin los trenes Avlo Madrid-Barcelona y los precios se duplican: hasta 140 euros por un billete que antes era ‘low cost’

Desde hoy, el servicio low-cost de Renfe en el trayecto Madrid-Barcelona ya es historia. La salida de cinco unidades del modelo Talgo Avril por fisuras en los bogies ha forzado a la operadora a eliminar este servicio, porque el material ferroviario disponible no permite darlo. Hoy, se sustituyen las cinco frecuencias diarias por sentido entre Madrid y Barcelona que estaban cubiertas por los Avlo, de manera que se van a dar con el servicio de AVE, que es un 61% más caro. Hasta 140 euros por un billete que hasta ayer era 'low-cost'.

jonolulu #1 jonolulu
Quedarte con el billete más caro para rl titular no da mucha información. La media de precios anda por la mitad
mr_b #4 mr_b
#1 Pues el titular acierta, entonces. Si la media de los precios anda por la mitad es que se han duplicado. Coger el mayor es para resaltar el nuevo precio máximo, que, sinceramente, me parece impactante.
jonolulu #5 jonolulu
#4 La media de los precios del primer día sin AVLO. No de cuando estaba el AVLO.

Lo tienes en tu propia noticia
mr_b #6 mr_b
#5 Lo pone la propia noticia: ~38 € de media con Avlo, ~77 € sin Avlo.
jonolulu #7 jonolulu
#6 Relee mi primer comentario y piensa qué quieres rebatir, anda
WcPC #8 WcPC
#7 En tu propio comentario #1 dices que no da mucha información, pero luego dices que la media es el doble (o se duplica)y los precios llegan hasta más de 140...
Que es exactamente lo que dice el titular de la noticia...
Un poco de por favor.
jonolulu #9 jonolulu *
#8 A ver si nos enteramos, que el precio máximo del día sea 140€ no da mucha información, porque es el doble del precio medio del mismo día. No que sea el doble de días anteriores. Al final da una cifra que no da ninguna idea de cuánto supone el billete medio.

Es como si digo que el billete más caro de hoy para Nueva York vale 7000€, pero la media de hoyestá en 1000€
WcPC #10 WcPC
#9 Es que estás usando una falacia, la de una parte por el todo.
El titular dice 2 cosas:
1 Precios duplicados
2 Hasta 140€
Tú coges la segunda parte (que cuestan hasta 140€) y lo extrapolas al todo.
Torrezzno #2 Torrezzno
Es el mercado amigos
alfema #3 alfema
Estaba mirando la diferencia entre uno y otro, básicamente en la misma máquina pero los servicios ofrecidos entre uno y otro son diferentes.
