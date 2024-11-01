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Primer ataque reivindicado por Hezbolá desde que entró en vigor el alto el fuego de 10 días a medianoche del jueves [eng]

Primer ataque reivindicado por Hezbolá desde que entró en vigor el alto el fuego de 10 días a medianoche del jueves [eng]

Hezbolá afirmó haber detonado explosivos el domingo por la tarde en un ataque contra las fuerzas israelíes en el sur del Líbano. Declaró el lunes que las bombas colocadas por combatientes de Hezbolá explotaron y destruyeron cuatro tanques de un convoy de ocho que pasaba por la aldea de Deir Siryan. Este fue el primer ataque reivindicado por Hezbolá desde que entró en vigor el alto el fuego de 10 días a medianoche del jueves. El ejército israelí había declarado anteriormente que llevó a cabo una serie de ataques que causaron la muerte de más...

| etiquetas: geoestrategia , petróleo , invasión , guerra
2 0 0 K 30 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 30 actualidad
JohnnyQuest #1 JohnnyQuest
Está claro que cualquier alto el fuego va a ser violado por Israel o USA sabiendo que Iran y proxys no pueden permitirse dar señales de debilidad al no responder. Estos acuerdos de barro solo sirven para ganar tiempo y mover a la opinión pública (la poca que todavía está babeando por una buena excusa para matar enemigos del imperio).
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Paltus #2 Paltus
El titular está bien traído: primer ataque Hezbollah desde alto el fuego.
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menéame