Primer ataque reivindicado por Hezbolá desde que entró en vigor el alto el fuego de 10 días a medianoche del jueves [eng]

Hezbolá afirmó haber detonado explosivos el domingo por la tarde en un ataque contra las fuerzas israelíes en el sur del Líbano. Declaró el lunes que las bombas colocadas por combatientes de Hezbolá explotaron y destruyeron cuatro tanques de un convoy de ocho que pasaba por la aldea de Deir Siryan. Este fue el primer ataque reivindicado por Hezbolá desde que entró en vigor el alto el fuego de 10 días a medianoche del jueves. El ejército israelí había declarado anteriormente que llevó a cabo una serie de ataques que causaron la muerte de más...