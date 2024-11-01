Cuando el presidente anunció la conquista de Groenlandia, nadie lo contradijo. Así que sus asesores idearon algo más barato que una guerra: simular la victoria.

La economía no daba ni para alquilar Disneylandia. Apenas consiguieron nieve artificial, unas vallas torcidas y un cartel improvisado: Presidentland.

—No va a funcionar.

—¿Tienes una idea mejor?

—Claro que no. Esta era mi idea, pero esto es muy burdo.

La Bestia llegó puntual. Dos agentes del servicio secreto ayudaron al presidente a bajar.

—¿Así que esto es Groenlandia? —dijo, aspirando el aire—. Apesta y es sucio… definitivamente extranjero.

—La población le espera con entusiasmo, señor presidente.

Observó a los niños, la decoración precaria, el horizonte falso. Sonrió despacio.

—Perfecto. Que me tomen la fotografía desde este lado.

Los asesores se miraron suspirando aliviados.