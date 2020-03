Preocupa en Alemania la situación de los hospitales para hacer frente al coronavirus

Tienen más camas de hospital que nadie, pero les faltan unos 17.000 profesionales para atenderlas. Su media es de 13 pacientes por enfermero/a, más alta que las de Reino Unido (8,6), Suiza (7,9) o Estados Unidos (5,3). Los recortes en sanidad les ha dejado un sistema anticuado, faltan respiradores, desinfectante y material. Y profesionales desmotivados. La sanidad privada no quiere prestar camas UCI si Merkel no les asegura que les pagará lo que pierden por no hacer otras intervenciones quirúrgicas. Esta semana aumentarán mucho los muertos.