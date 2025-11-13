edición general
El PP asturiano arropa al alcalde que participó en un proceso en el que logró una plaza municipal: "Fue un error administrativo, se subsanará y ya dio explicaci

Según Queipo, el alcalde riosellano ya ofreció "explicaciones suficientes" y añadió que "la cuestión" es "retrotraerse en el procedimiento" y "hacer las cosas como la jueza ha ordenado y cumplir con la sentencia, que es lo que vamos a hacer". Sobre la oportunidad de que el regidor se presentara a ese puesto de trabajo (lo hizo antes de presentarse como candidato a la Alcaldía), Álvaro Queipo ha dicho: "Yo creo que lo que hay que hacer es que los procesos administrativos se cumplan en base a la ley y cuando se señala que hay un error subsanarlo

Cantro #3 Cantro
A mí nunca me han dado una plaza de funcionario por un error administrativo y no conozco a nadie que le haya pasado
#2 tromperri
Nada que ver aquí… circulen.

¡Miren, miren, el hermano de Perro Sánchez ha sacado una plaza en temas de bellas artes siendo un músico reconocido y premiado!

Hipocresía y más hipocresía de la derecha.
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Queipo representa todos los valores del PP: fraudes, morro, amiguismos, ...
Asimismov #4 Asimismov
Si nadie le abría una puerta giratoria, pues me la abro yo, le debía parecer una magnífica idea.
