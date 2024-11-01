edición general
2 meneos
21 clics
Potato - Reggae popular riojano

Potato - Reggae popular riojano  

...Pasó de mano en mano la cachimba de hierba, pasó de mano en mano con mucha aceptación. Si el listillo del Kremlin no dice ¡bomba va!, mientras todo no estalle, algunos fumarán...

| etiquetas: potato , reggae , riojano
2 0 0 K 24 ocio
sin comentarios
2 0 0 K 24 ocio

menéame