"Mi posición en el caso Alsasua no ha gustado a los extremos ideológicos, pero sí a la mayoría de Alsasua"

Javier Ollo, Alcalde de Alsasua: sus 10 concejales suponen el 62,46% del voto. "Yo me he basado en los derechos humanos: por un lado se denuncian unos hechos violentos y por otro la desproporción judicial que se produjo y todavía hoy se produce. Es una posición que no ha gustado seguramente a los extremos ideológicos, pero sí a una amplia mayoría de alsasuarras. He procurado ser conciliador, consciente de la pluralidad que existe en este pueblo y desde la posición institucional que me correspondía".