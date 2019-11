El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid niega que el aborto sea un derecho porque no está en la Constitución

"Si usted me dice en qué artículo, yo se lo digo. Lo dijo la presidenta. Yo entiendo que es un debate que lo que pretende es enfrentar y tensar el debate por ambos extremos. Nosotros consideramos que el aborto es un fracaso cuando existen muchos mecanismos para evitar los embarazos no deseados. Lo que tenemos es una ley que lo que reconoce es el derecho a la maternidad libremente elegida. Yo lo que le pido es que me busque ese derecho en el apartado de derechos de la Constitución española. Me suscribo a las palabras de la presidenta".