El Popular no podía abrir hoy: en sólo diez días se retiraron 18.000 millones en depósitos

La caída del Banco Popular no se ha debido a una crisis de solvencia, como ocurrió con la mayoría de las entidades rescatadas durante la crisis financiera, sino de liquidez. Fuentes solventes han reconocido a 'El Independiente' que hoy el banco no podía haber abierto sus puertas si no se hubiera alcanzado el acuerdo in extremis con el Santander. La salida de depósitos, que se ha producido fundamentalmente en los últimos 10 días.