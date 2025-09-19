edición general
Polonia denuncia que dos cazas rusos han sobrevolado una plataforma petrolífera en el Báltico

La Guardia Fronteriza de Polonia ha denunciado este viernes que dos aviones de combate rusos han sobrevolado «a baja altura» la plataforma petrolífera Petrobaltic, ubicada en el mar Báltico, pocas horas después de que Estonia haya advertido de la incursión de cazas procedentes de Moscú en su espacio aéreo.

