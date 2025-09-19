Polonia denuncia que dos cazas rusos han sobrevolado una plataforma petrolífera en el Báltico

La Guardia Fronteriza de Polonia ha denunciado este viernes que dos aviones de combate rusos han sobrevolado «a baja altura» la plataforma petrolífera Petrobaltic, ubicada en el mar Báltico, pocas horas después de que Estonia haya advertido de la incursión de cazas procedentes de Moscú en su espacio aéreo.
| etiquetas: polonia , rusia , báltico , cazas
Sólo eran una maniobras.
Duplicada dice, qué poco sentido del humor, el que vota sensacionalista a lo que le sale de los huevos
De nada
Por cierto, la OTAN no va a hacer nada a parte de llorar... como siempre