La Policía Nacional ha abierto una investigación interna sobre acoso laboral en la Comisaría Especial del Senado, ubicada en la Cámara Alta, tras recibir decenas de denuncias de agentes contra el responsable de este departamento policial, el comisario Julián P. M.
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Para el que lleva la cuenta, este es el caso aislado número 349.024.731
"El panorama laboral español muestra una realidad alarmante en este inicio de 2025. Según los últimos datos oficiales, el 61% de los trabajadores han experimentado o presenciado discriminación basada en edad, raza, género u orientación sexual en su entorno laboral."
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