No sólo no habría hecho su trabajo su trabajo, sino que habría ayudado a la organización criminal contra la que tenía que actuar por intentar pasar droga en la península para no ser descubierta. La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para un policía raso por un presunto delito de revelación de secretos continuado cometido en el año 2013. También una multa de cerca de 6.000 euros y su inhabilitación durante ocho años.