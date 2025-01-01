Polémica en Sevilla por la supuesta retirada de azulejos en las calles de la ciudad por "contaminación visual"

En los últimos días, el tema por excelencia en las calles de Sevilla es el de la orden de retirada de azulejos históricos del barrio de Santa Cruz. Como así han señalado varios sevillanos a través de X (antes Twitter), el Ayuntamiento ha dado la orden de quitar todas las piezas en pro de eliminar la "contaminación visual" de la ciudad. El Ayuntamiento ha indicado que todo se trata de un bulo pero son muchos los negocios que se han reafirmado en que han recibido la notificación sobre la retirada de sus azulejos.