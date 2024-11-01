edición general
Polémica en redes: un militante libertario argentino pidió ayuda para comprar una prótesis y le tiraron carpetazos

Matías Garate inició una colecta por más de $22 millones. La situación desató un fuerte debate sobre la solidaridad, la coherencia ideológica y los recortes en discapacidad. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el militante —quien suele mostrarse cercano a Javier Milei y defender los ajustes en el área de discapacidad— decidió compartir su alias bancario ("matig.02") argumentando demoras en los trámites formales de cobertura.

Black_Txipiron #2 Black_Txipiron
noticia del leopardo come caras de la semana.
2 K 33
#1 unocualquierax
Está claro que su discapacidad no es sólo física.
1 K 22
#3 Pivorexico
Pues nada que si necesitas una prótesis , te abres una cuenta de libertario y luego lloras mientras pides limosna ..

Valor tiene el tipo , si soporta su reflejo en el espejo,
