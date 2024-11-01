Polémica en redes: un militante libertario argentino pidió ayuda para comprar una prótesis y le tiraron carpetazos

Matías Garate inició una colecta por más de $22 millones. La situación desató un fuerte debate sobre la solidaridad, la coherencia ideológica y los recortes en discapacidad. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el militante —quien suele mostrarse cercano a Javier Milei y defender los ajustes en el área de discapacidad— decidió compartir su alias bancario ("matig.02") argumentando demoras en los trámites formales de cobertura.