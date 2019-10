La poderosa libertad para los filósofos (1)

¿Hasta qué punto tomamos nuestras decisiones sin presiones externas en el mundo supuestamente libre? ¿Estamos manejados por algo o alguien que nos incita a actuar de una determinada manera, aunque no seamos conscientes de ello, aunque ni siquiera lo imaginemos? En definitiva, ¿somos realmente libres? Si le hacemos estas preguntas ahora, en el siglo XXI, al filósofo surcoreano Byung-Chul Han, o si leemos su libro Psicopolítica, su respuesta es esta: no, no somos realmente libres, aunque nos creamos que hoy lo somos más que nunca.