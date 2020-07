«El poder no se fía de los fumetas, nos sigue tratando como a niños»  

"La primera autorización que se concedió para cultivar cannabis medicinal en este país fue a una empresa de Juan Abelló, el capo del opio farmacéutico con su empresa Alcaliber (que ya no sé si sigue siendo suya, porque esta gente no para de vender y de comprar). ¿Abelló se ha fumado alguna vez un porro? No, pero es un hombre cercano al poder y por eso se beneficia del asunto. Y si la legalización del cannabis se hace así, beneficiando a las grandes empresas, va a ser una nueva humillación para los cannábicos».