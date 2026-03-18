Un poco de Historia 5 (películas y series.)

Este resumen es sólo eso, no es un trabajo bibliográfico completo ni exhaustivo. Si hay algún error es fallo mío. Tampoco he visto todas las obras aquí reflejadas, como por ejemplo KONEC SRPNA V HOTELU OZON, no la he visto.

*1964* THE TIME TRAVELERS

Ib Melchior -- 84 minutos.

Tras el holocausto terrestre, los supervivientes viven en túneles, protegidos de los mutantes de la superficie por androides. En 1964 un grupo de científicos se aventuraron más de cien años en el futuro y quedaron atrapados en una trampa temporal. Los viajeros del tiempo viven en un eterno bucle entre 1964 y el futuro incapaces de cambiar el triste destino de la historia. Cuenta con algunos ingeniosos efectos especiales.

*1964* LA GRAN SORPRESA

Nathan Juran -- 103 minutos.

H.G.Wells sobrevive un poco mejor que Verne en esta adaptación de “Los primeros hombres en la Luna”. Cuenta con unos buenos decorados y efectos de Ray Harryhausen. Entretenida pero no refleja ni de lejos la obra de Wells.

*1964* IT HAPPENED HERE

Kevin Brownlow -- 99 minutos luego reducida a 93.

Creo que es una película poco conocida, donde se muestran los resultados de la victoria de Hitler al invadir Reino Unido. Narrada con estilo de documental, el rodaje parece que duró siete años y aunque el argumento es un poco confuso es muy creíble en el sentido de “engañar” al espectador. Se suspende la incredulidad de un modo natural.

*1964? 1965?* LEMMY CONTRA ALPHAVILLE

Jean-Luc Godard -- 100 minutos.

(Algo no encaja en mis notas. Y ya no sé si fiarme de cuándo se estrenó “La Jetée” como corto previo a esta obra.) El personaje de Lenny ya existía en otras películas de espías, pero aquí Godar lo convirtió en un agente intergaláctico viajando a la fría Alphaville donde... Lo popular y la alta cultura se mezclan libremente con la filosofía y el realismo urbano en esta fascinante película de ciencia ficción.

*1965* EL JUEGO DE LA GUERRA

Peter Watkins -- 50 minutos reducida a 47.

En esta película se especula sobre el resultado de un ataque nuclear sobre una pequeña ciudad de Kent y fue realizada para la BBC, que decidió no emitirla por considerarlo demasiado realista y que podría asustar al público. Rodada como si fuera un documental donde había entrevistas a los supervivientes. Dicha prohibición no hizo más que atraer a los espectadores y eso que sus expectativas de los resultados de un ataque nuclear era, quizás, demasiado confiadas.

*1965* LA VÍCTIMA NÚMERO DIEZ

Elio Petri -- 92 minutos.

Basada en la novela “Décima víctima” de Robert Sheckley. El juego que ofrece “libertad o muerte” contiene chistes privados y una sorprendente arma secreta, pero carece de ingenio. En fin... Sin comentarios.

*1965* TERROR EN EL ESPACIO

Mario Bava -- 86 minutos.

Película producida por Italia, España y EEUU. Unos astronautas se ven obligados a tomar tierra en un planeta alienígena donde encuentran una nave vacía en una escena parecida a la de “Alien”, ajem. Luchas inexplicables y sin sentido conducen a la muerte de tres astronautas que resucitan, al parecer poseídos por los habitantes del lugar, que sólo quieren escapar del planeta como sea. Ejem.

*1966* CYBORG 2087

Franklin Adreon -- 86 minutos.

Esta película se rodó para la televisión pero llegó a estrenarse en cines. Un cíborg, en este caso un hombre controlado por un chip implantado, gana momentáneamente libertad mental y roba una máquina del tiempo, regresando al presente para advertir al inventor del peligro de dicha máquina. El cíborg y sus perseguidores dejan de existir cuando el profesor destruye sus experimentos, junto con los recuerdos de todo el mundo sobre su visita. La trama aborda las paradojas temporales mejor de lo que suele ser habitual en la televisión, pero las interpretaciones son flojas.

*1966* INVASIÓN

Alan Bridges -- 82 minutos.

En esta película de bajo presupuesto, un doctor rural se niega a entregar a un alienígena a la fuerza policial extraterrestre que lo persigue, los perseguidores crean un campo de fuerza alrededor del hospital. Tiene una atmósfera conseguida y el final, dentro de lo que cabe, está bien tratado.

*1966* VIAJE ALUCINANTE

Richard Fleischer -- 100 minutos.

Mucho antes de la micro cirugía, un submarino y su tripulación de médicos son miniaturizados e inyectados en el torrente sanguíneo de un científico con el fin de extirpar con láser un coágulo de sangre de su cerebro. En el desenlace, una carrera contrarreloj para escapar antes de que recuperen su tamaño normal mientras aún se encuentran dentro del cuerpo, salen a través de un conducto lagrimal con solo unos segundos de margen. Los efectos especiales son impresionantes, al igual que los decorados, diseñados por el director artístico Dale Hennes y con un espectacular surrealismo histológico. Este vibrante espectáculo visual no compensa las actuaciones actorales exageradas y el tufillo a melodrama pueril.

*1966* S.O.S. EL MUNDO EN PELIGRO

Terence Fisher -- 89 minutos.

Unos virus gigantes mutados, creados por una fallida una investigación sobre el cáncer, se escapan a una pequeña isla y matan a sus víctimas succionándoles los huesos. Hay algunos sustos bien montados. Los monstruos parecen montones de gachas (o algún puré en mal estado) moviéndose lentamente... No queda claro cómo pueden alcanzar a sus presas. En fin...

*1966* LA VUELTA AL MUNDO BAJO EL MAR

Andrew Marton -- 110 minutos.

Tras unos maremotos, un equipo de científicos utiliza un submarino futurista para instalar una serie de dispositivos de alerta sísmica a lo largo de varias fallas submarinas. Los personajes, los diálogos y la anguila gigante son trillados, y los efectos especiales baratos. Las secuencias submarinas —que no están mal— fueron dirigidas por Ricou Browning, visto por última vez de verde en “La mujer y el monstruo”.

*1966* HACE UN MILLÓN DE AÑOS

Don Chaffey -- 100 minutos.

La cronología, para empezar, es absurda con humanos y dinosaurios compartiendo el planeta, donde dos amantes prehistóricos de diferentes tribus, ataviados con escasas prendas —los hombres de las rocas y los hombres de las conchas (una antropología un tanto descabellada)— sobreviven a las guerras, a monstruos anacrónicos, a sujetadores de piel poco convincentes y a conmociones volcánicas. Ray HARRYHAUSEN, esta vez sin trabajar con su habitual colaborador Charles Schneer, se encargó de los monstruos. Lo mejor de toda la película.

*1966* KONEC SRPNA V HOTELU OZON (The End of August at the Hotel Ozone)

Jan Schmidt -- 87 minutos.

Esta película checa está ambientada en un paisaje desolador, quince años después de un holocausto nuclear. Un grupo de mujeres supervivientes se unen en bandas para sobrevivir. Por casualidad encuentran los restos antiguos de un hotel abandonado junto con su viejo propietario, quien, por desgracia para él, es demasiado viejo para serles de utilidad, así que lo matan para quedarse con su tocadiscos. Esto... este... ¿?

*1966* FAHRENHEIT 451

François Truffaut -- 108 minutos.

El título hace referencia a la temperatura, en grados fahrenheit, a la que arde el papel. Los bomberos ya no apagan incendios; se dedican a quemar libros. El protagonista, un bombero pero lector en secreto, acaba uniéndose a un grupo clandestino de itinerantes que ha memorizado los clásicos literarios y los recitan de memoria. La muy admirada película basada en la novela, al convertir a los bomberos en tipos brutales, vestidos con uniformes negros al estilo nazi, pasó por alto una idea que Bradbury planteó desde el principio: que la hostilidad hacia los libros y las ideas era mantenida y fomentada por la gente normal y corriente, y no simplemente impuesta por el gobierno. Ambigua en algunas partes donde da la impresión de que no son tan diferentes los amantes de los libros de quienes los queman. Truffaut duda cuando Bradbury afirma, donde éste último crea polémica, Truffat cuestiona. Pero es una GRAN película en muchos sentidos.

*1966* PLAN DIABÓLICO

John Frankenheimer -- 105 minutos.

Un hombre de negocios de mediana edad es rejuvenecido quirúrgicamente y se simula su muerte. Cansado de su nueva vida descubre que no puede regresar a la antigua y opta por morir, por lo que sus órganos son reciladas para ser usadas en futuros clientes. La película es otro peldaño más en la desconfianza de Frankenheimer hacia la tecnología.

(Continuaré si os parece interesante. Gracias.)