Platos preparados: ¿Listos para comer?

Las conclusiones del estudio del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, IDAEA-CSIC revelan que se detectó sustancias químicas en el 85 % de 109 muestras; se identificaron hasta 20 aditivos diferentes; algunos alimentos aumentaron hasta 50 veces los niveles de plastificantes previos a la cocción; los grupos de alimentos con mayores concentraciones fueron carne (193 ng/g de peso húmedo), condimentos (163 ng/g de peso húmedo), alimentos infantiles (125 ng/g de peso húmedo) y productos del mar (109 ng/g de peso húmedo)