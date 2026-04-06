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El peso de la Historia y la OTAN

El peso de la Historia y la OTAN

Por mucho que se quiera clasificar las críticas del presidente Trump a la OTAN como otra salida más de esa caricatura de energúmeno en la que se le ha convertido (en gran parte a causa de su propia tendencia a cierto histrionismo campechano), la verdad es que la posición del actual gobierno estadounidense es perfectamente lógica y la Europa hoy día agrupada en torno a una Unión Europea bastante anómica, no ha hecho más que quemarse por haber jugado con fuego.

| etiquetas: otan , historia , trump
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1 comentarios
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ehizabai #1 ehizabai *
Sólo la intervención de Estados Unidos en 1917 pudo poner fin a la lucha aportando un territorio y unos gigantescos recursos económicos intactos que decantarían la guerra en favor de aquel, o aquellos, a los que apoyase esa gran potencia del norte de América.

Menos de un millón y medio de soldados yankis desplegados en Europa (cuando en el Somme murió más de medio millón de soldados y en Verdún otro tanto), y hay que decir que los yankis fueron los salvadores. Los mismos que glorifican…   » ver todo el comentario
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