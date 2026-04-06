El peso de la Historia y la OTAN

Por mucho que se quiera clasificar las críticas del presidente Trump a la OTAN como otra salida más de esa caricatura de energúmeno en la que se le ha convertido (en gran parte a causa de su propia tendencia a cierto histrionismo campechano), la verdad es que la posición del actual gobierno estadounidense es perfectamente lógica y la Europa hoy día agrupada en torno a una Unión Europea bastante anómica, no ha hecho más que quemarse por haber jugado con fuego.