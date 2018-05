La pesadilla de la hemeroteca, cuando Girauta equiparaba Cs con los ultras de Vox

En una entrevista al medio gallego Compos Times, publicada en febrero del 2014, Girauta admitía a preguntas del periodista que "entre UPyD, Ciutadans y VOX no encuentro diferencias". "No sabría decir que nos separa de estos partidos", consideraba Girauta, al referirse no sólo a la casi extinta formación unionista de Rosa Diez, sino también a la formación de ultraderecha, entonces y ahora extraparlamentaria, Vox."Santi Abascal es un buen hombre y muy valiente, he hablado mucho con él y no he encontrado diferencias".