Los periodistas del Post llamaron a la Casa Blanca. En sus teléfonos aparecía «Epstein Island» [EN]  

Periodistas del Washington Post que llamaron a la centralita de la Casa Blanca utilizando teléfonos Android Google Pixel vieron el jueves «Epstein Island» en sus pantallas debido a una «modificación falsa» en Google Maps. Google afirmó que había revertido la modificación y que se había bloqueado al usuario responsable. Al llamar a la centralita de la Casa Blanca desde un teléfono Pixel el viernes, solo aparecía el número de teléfono, sin ningún nombre. (Captura de pantalla realizada por The Washington Post)