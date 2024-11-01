Periódico usa IA para mostrar cortes de tráfico en un plano inventado

Hoy es la cabalgata infantil del Carnaval de Las Palmas, quise consultar como eran los cortes de trafico y me saltó el tipico plano informativo, con los horarios, en un periódico local.

Lo miro, dos veces, se parece.. pero... no, esa no es mi ciudad, los nombres están bien, se parece...pero no tiene sentido en absoluto...

Plano real

Vuelvo a la página. El pie de página dice "generado con IA"

Pero que sentido tiene usar la ia para dar una información que es mentira? Que no tiene sentido...

Enlace del periódico: www.canarias7.es/carnaval/cortes-trafico-martes-cabalgata-infantil-car