Pere Soler, el nuevo director de los Mossos: "Me dais pena todos los españoles"

"Espero que nos marchemos ya porque me dais pena todos los españoles". "No hablo de zombies, y menos de zombies españoles. Si España no fuera un país de pandereta, estarían ya investigados y dimitidos". "¿Seguro que no nos querréis? [[a las instituciones europeas sobre la exclusión de Cataluña de Europa en caso de secesión]] Nos suplicaréis que nos quedemos porque si no, ¿quién os pagará la deuda española? Venga hombre, ¿lo pilláis?" Independentista convencido, Pere Soler ha protagonizado en el pasado acaloradas discusiones en Twitter.