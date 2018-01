Perder la fe en los médicos españoles: barra libre de antibióticos… ¡para la gripe!

La gripe ya ha llegado a nivel epidémico en varias CCAA del país. Por lo que veo, a casi todos que van a urgencias por los síntomas (como mínimo en Andalucía y otras CCAA limítrofes) los médicos les están recetando antibióticos. No, no se trata de personas mayores ni con complicaciones. Parece que se está recetando de forma masiva. (...) ¿Qué problema hay con esto? 1. Los antibióticos NO curan la gripe. 2. Tomar (o recetar) antibióticos de forma innecesaria nos aboca a una amenaza de salud mundial. Recetarlos sin necesidad debería ser crimen.