Canal 4 tiene el objetivo de romper tabús con mostrar un pene erecto en la televisión británica. El reportaje «Yo y mi Pene» (Me and My Penis) se emite en el Canal 4 a las 22 horas de la noche del lunes 31 de agosto. Mostrará imágenes de ocho erecciones con el objetivo de romper el tabú que rodea al órgano sexual masculino. Por primera vez un pene erecto en televisión de Reino Unido.