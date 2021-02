Pedro Pascal y Bella Ramsey (Lyanna Mormont en Juego de Tronos) serán los protagonistas en The Last of Us de HBO

Pedro Pascal, reconocido actor por sus papeles principales en Narcos y The Mandalorian, será Joel en la serie televisiva de The Last of Us que llegará próximamente a HBO. La información, adelantada en primicia por Deadline en la madrugada de este jueves, ha servido para conocer asimismo que Bella Ramsey, joven actriz británica de 17 años (Lyanna Mormont en Juego de Tronos; Hilda, The Resistance), asumirá el rol de Ellie. [ENG]