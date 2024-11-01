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Los peces dorados están destruyendo ecosistemas: de mascota a plaga

El típico pez dorado que todo niño ha tenido alguna vez es un peligro en libertad, capaz de destruir el ecosistema de ríos, lagos y estanques.

| etiquetas: biología , medio ambiente , peces
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