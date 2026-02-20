edición general
Pau Gasol elegido presidente de la Comisión de Atletas del COI

El exjugador de baloncesto se convierte en el primer español que accede a un cargo que en su día ocupó la actual presidenta del Comité Olímpico, Kirsty Coventry.

FrayM #1 FrayM
Qué grande es Pau. No necesita sus 2'15m para seguir triunfando.
