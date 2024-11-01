El patrón chapas de Fallout: análisis monetario de la economía del Yermo

Estaba viendo la serie de Fallout con mi nieta y concluí que sería interesante hacer un breve análisis de la economía de este universo.

Uno de los fenómenos más curiosos de la economía del universo Fallout es la aparición de una moneda estable en un entorno donde casi todo lo demás ha colapsado. Esta moneda es la chapa de Nuka-Cola.

A priori, el sistema es ridículo. Una civilización tecnológicamente avanzada desaparece en un holocausto nuclear y (creo recordar) dos siglos después el medio de intercambio son trozos de metal arrancados de botellas Nuka-Cola. Sin embargo, si miramos detalladamente, el patrón chapas es un sistema monetario muy racional.

Para entenderlo hay que recordar que el dinero no necesita ser valioso per se. Lo que necesita es cumplir 3 funciones básicas: medio de intercambio, unidad de cuenta y depósito de valor. En el Yermo, las chapas cumplen estas tres funciones mejor que casi cualquier alternativa.

Medio de intercambio

Las chapas son pequeñas, duraderas y fáciles de transportar. A diferencia de otros bienes (como munición o comida) no se consumen ni se deterioran rápidamente y cualquier habitante del Yermo sabe inmediatamente qué es una chapa.

Como unidad de cuenta

El comercio del Yermo utiliza las chapas para fijar precios de manera más o menos consistente. Las armas, la munición, el agua purificada o las piezas de chatarra suelen tener valores aproximados que permiten a comerciantes negociar sin recurrir al trueque constante.

Como depósito de valor

Aunque el Yermo es una economía extremadamente violenta y volátil, las chapas tienen una ventaja notable y es que no se pueden producir fácilmente. Tras la guerra nuclear desapareció la infraestructura industrial capaz de fabricar cantidades masivas de nuevas tapas. Esto convierte la oferta monetaria en algo más o menos rígido. Es decir, el Yermo opera bajo una especie de patrón de metal.

Sin embargo, este sistema también presenta problemas. El primero sería, en mi opinión, la fragmentación monetaria porque no todas las regiones del Yermo valoran las chapas exactamente igual. En zonas donde el comercio es más activo, como los alrededores de grandes asentamientos, las chapas circulan rápidamente y mantienen cierto poder adquisitivo estable. Pero en áreas más aisladas, la economía vuelve fácilmente al trueque.

El segundo problema es la ausencia de instituciones financieras. No hay bancos, no hay crédito formal y no hay autoridades capaces de estabilizar la moneda si la circulación se interrumpe. Por ende, eobliga a los comerciantes a depender de redes de confianza personales y acuerdos informales.

El tercer problema diría que es la tendencia al atesoramiento. En un entorno donde el futuro es extremadamente incierto, muchos habitantes del Yermo prefieren acumular chapas en lugar de gastarlas. Esto reduce la velocidad de circulación del dinero y puede provocar periodos de contracción comercial, incluso cuando los recursos físicos siguen existiendo.

Curiosamente, algunos asentamientos han intentado resolver este problema creando sistemas monetarios alternativos. Parece ser que en ciertos lugares se utilizan fichas locales, vales de comercio o incluso munición como unidad de intercambio. Sin embargo, ninguno de estos sistemas ha logrado desplazar completamente a las chapas.

La razón, evidentemente, es que el valor de una moneda no depende únicamente de su utilidad material, sino también de la expectativa colectiva de que otros la aceptarán. En el Yermo, donde la confianza es uno de los bienes más escasos (te pueden pegar un tiro en nada) las chapas tienen una ventaja decisiva. Esto es, todo el mundo sabe que todo el mundo las acepta.

Desde esta perspectiva, el patrón chapas no es una locura postapocalíptica. Es simplemente el resultado lógico de una economía que ha perdido casi todas sus instituciones formales, pero que todavía necesita comerciar.