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“Por la Patria, la Revolución y el Socialismo, siempre vamos a vencer”

“Por la Patria, la Revolución y el Socialismo, siempre vamos a vencer”

“Cuando uno ve la dignidad, la convicción, la decisión y el coraje (de ustedes), uno está convencido de que, por la Patria, la Revolución y el Socialismo, siempre vamos a vencer”, expresó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al término de un nuevo encuentro con cubanas y cubanos, veteranos y jóvenes, integrantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC).

| etiquetas: cuba , patria , revolución , socialismo
3 1 0 K 45 politica
6 comentarios
3 1 0 K 45 politica
earthboy #4 earthboy
Lo del karma 20 es bastante sencillo de hacer. Hace años hice una apuesta con un colega a que lo conseguía en menos de un día y tal cual. Empezando por la mañana, a la mitad del día ya estaba de 1.
1 K 30
Pertinax #5 Pertinax *
#4 No hay nada más sencillo. No hay que ser un hacker. Tampoco es que otorgue muchos privilegios por si mismo. La gente se flipa demasiado con el tema.

Si se juntan cuatro cuchipanderos del mismo nivel, la cosa ya cambia. Pero vamos, no es el caso, nosotros somos tan solo tres.
0 K 19
azathothruna #6 azathothruna
Da verguenza ajena que cuba no trate de copiarse del modelo chino.
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aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
#0 que pretendes exactamente ? que es esto, un intento de burla ?
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Dakaira #2 Dakaira
#1 pretende él y otros tener k20 para según ellos tener el superpoder que tiene la gente con ese karma...

Ya se les explicó mil veces que no solo cuenta el karma, las visitas, el tiempo, etc importa.

Pero erre que erre. Prefieren crear teorías de la conspiración que asumir que si sus cosas no llegan muy lejos es porque no se les vota porque caen mal, no por lo que manden.

Manda cosas de "rojos" por esta misma absurda teoría.
0 K 20
Pertinax #3 Pertinax *
#2 Soy K20 o cercano desde hace como un año. Frío, frío.

A mi el karma me la pela. No lo uso para hacer el mal. Simplemente envío enlaces de toda ideología y condición desde siempre. Difícil de entender para algunos, lo sé. Pero ese problema no es mío.
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menéame