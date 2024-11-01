“Cuando uno ve la dignidad, la convicción, la decisión y el coraje (de ustedes), uno está convencido de que, por la Patria, la Revolución y el Socialismo, siempre vamos a vencer”, expresó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al término de un nuevo encuentro con cubanas y cubanos, veteranos y jóvenes, integrantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC).