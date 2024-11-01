“Cuando uno ve la dignidad, la convicción, la decisión y el coraje (de ustedes), uno está convencido de que, por la Patria, la Revolución y el Socialismo, siempre vamos a vencer”, expresó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al término de un nuevo encuentro con cubanas y cubanos, veteranos y jóvenes, integrantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC).
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Si se juntan cuatro cuchipanderos del mismo nivel, la cosa ya cambia. Pero vamos, no es el caso, nosotros somos tan solo tres.
Ya se les explicó mil veces que no solo cuenta el karma, las visitas, el tiempo, etc importa.
Pero erre que erre. Prefieren crear teorías de la conspiración que asumir que si sus cosas no llegan muy lejos es porque no se les vota porque caen mal, no por lo que manden.
Manda cosas de "rojos" por esta misma absurda teoría.
A mi el karma me la pela. No lo uso para hacer el mal. Simplemente envío enlaces de toda ideología y condición desde siempre. Difícil de entender para algunos, lo sé. Pero ese problema no es mío.