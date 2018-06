¿Qué pasa si no hay representantes de los trabajadores?

¿Realmente hace falta organizar elecciones sindicales para elegir a los famosos "delegados" o miembros del comité de empresa? ¿Puede incluso ser peor tener representantes que no tenerlos? Como dicen algunos trabajadores: ¿qué pasa si no "tenemos sindicato"? ¿Quedan desprotegidos los trabajadores? ¿Pierden posibilidades de demanda o denuncia por no tener representantes? Pues bien, la respuesta muy resumida sería que no.