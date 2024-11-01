Parquesvr - Tonto  

Tontos con sotana, tontos con satán, tontos con Obama, más tontos con Trump, tontos que hacen cola en Doña Manolita, no es tonto el que roba: tonto el que imita Mi lista de tontos está casi hecha: hay tontos de izquierdas y de derechas, tontos, tontas, tontes por doquier, lo más transversal es la estupidez. (...) Parquesvr es una banda madrileña de rock alternativo formada alrededor de 2019, conocida por su estilo que fusiona post-punk, spoken word y toques canallas. Liderada por el vocalista Javi Ferrara.