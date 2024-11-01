edición general
Una pareja de Santa Margarida de Montbui se monta el negocio dejando a los cocainómanos esnifar en el altillo

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado el chiringuito de una pareja de Santa Margarida de Montbui (Barcelona) que operaba un narcopiso en su casa, sin esconderse de los vecinos, y donde dejaban subir al altillo a los cocainómanos para que esnifaran tranquilos. Mantuvieron el negocio en funcionamiento durante meses, con el malestar y la alarma social que esto suponía entre el resto de inquilinos del edificio, sobre todo por el hecho de que muchas de las transacciones las hacían en el rellano o en el portal, a cualquier hora del día,

#4 Barriales
Esnifar cocaina en el altillo?.
No entiendo nada. Me lo puede explicar alguien?
#3 Mosquitón
Qué duro es ser emprendedor...
PijoProgre #1 PijoProgre
Sin quieres emprender en Warcelona pocas opciones tienes aparte de esta
StuartMcNight #2 StuartMcNight *
#1 A 65km de “Warcelona” está. Parfabah….
