"Parecéis independentistas": los monárquicos se enfadan con la Casa Real por escribir en X 'Illes Balears', su nombre oficial

El mensaje publicado en la red social desata las críticas entre quienes rechazan el catalán como lengua institucional. "La Casa Real no sabe hablar español" o "¿Pero el rey es el jefe del Estado español o es un chiquilicuatre abrazafarolas nacionalistas?" son varios de los comentarios que pueden leerse
Ignorantes ladrando su ignorancia sin filtros con el infecto altavoz de las redes sociales.
En que maldita hora Fernandito el Católico...
Si en el fondo no hay que odiarlos, deberíamos meterlos en un centro, por el bien de todos ...
#11 Eres uno de ellos y lo sabes.