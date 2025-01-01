edición general
19 meneos
40 clics
"Parecéis independentistas": los monárquicos se enfadan con la Casa Real por escribir en X 'Illes Balears', su nombre oficial

"Parecéis independentistas": los monárquicos se enfadan con la Casa Real por escribir en X 'Illes Balears', su nombre oficial

El mensaje publicado en la red social desata las críticas entre quienes rechazan el catalán como lengua institucional. "La Casa Real no sabe hablar español" o "¿Pero el rey es el jefe del Estado español o es un chiquilicuatre abrazafarolas nacionalistas?" son varios de los comentarios que pueden leerse

| etiquetas: casa real , illes balears , nonarquía , nombre oficial
16 3 2 K 140 actualidad
14 comentarios
16 3 2 K 140 actualidad
Comentarios destacados:      
#4 tromperri
Seres mono neuronales que solo conciben una España a su imagen y semejanza: ignorante, triste, resentida, uniforme… en lugar de multicultural, rica, vibrante y abierta al diferente como fue cari toda su historia.

Ignorantes ladrando su ignorancia sin filtros con el infecto altavoz de las redes sociales.
8 K 93
karaskos #13 karaskos
#4 Los de la Castilla castellana...

En que maldita hora Fernandito el Católico... 8-D
0 K 7
pip #3 pip
Pero vamos a ver plebeyos, si vuestra majestad dice Illes pues será que son Illes, quienes sois vosotros para llevar la contraria al rey de España. Ni que fueseis rojos republicanos.
5 K 73
Aokromes #5 Aokromes
#3 recordemos que en las manifestaciones contra el psoe recortaban el ESCUDO REAL de la bandera española.
1 K 26
Anfiarao #1 Anfiarao
la regresfera boicoteándose internamente xD
4 K 65
volandero #10 volandero
Atención, noticia: alguien se queja en Twitter. :palm:
3 K 42
#2 AlexGuevara
Este es el nivel
1 K 26
Machakasaurio #9 Machakasaurio
Y se quejan de "nacionalismos" esa fanda de fachas trasnochados ....
Si en el fondo no hay que odiarlos, deberíamos meterlos en un centro, por el bien de todos ...
1 K 19
fofito #12 fofito
#9 Algon que nos sorprende a los "nacionalistas" cada vez que salimos de nuestro terruño es la cantidad de "no nacionalistas" que andan por ahí con banderitas en pulseras y coches,como la rojigualda está por todas partes,y la feria de los pueblos podría pasar por un aquelarre patriótico si al decorado nos atenemos.
0 K 11
elmileniarismovaallegar #6 elmileniarismovaallegar
Una cosa es ser monárquico, y otra cosa es ser monárquico+gilipollas...
0 K 7
makinavaja #7 makinavaja
#6 ¿Cual es la diferencia? :-D :-D :-D :-D :-D
4 K 58
elmileniarismovaallegar #8 elmileniarismovaallegar
#7 ahí me has dado....
2 K 29
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
Rojelios, la papilla, a desayunar.
2 K -14
sat #14 sat *
Son los mismos que van allí de vacaciones, dan voces, ensucian todo, se lavan con champú en las duchas de la playa y se enfadan porque les hablan en catalán.

#11 Eres uno de ellos y lo sabes.
0 K 12

menéame