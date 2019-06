Rodaje de James Bond: detenido por haber escondido una cámara en los baños de las mujeres [fr]

Funcionarios de Pinewood Studios, cerca de Londres, llamaron a la policía la semana pasada después de encontrar la cámara cerca del área donde está filmando el director Cary Fukunaga. Unos días más tarde, los detectives de Thames Valley arrestaron a Peter Hartley, un hombre de 49 años que fue acusado de voyeurismo según lo informado por el periódico británico The Independent . No se revelaron más detalles sobre el caso y no está claro si el hombre está conectado al estudio o la producción de la próxima película de James Bond.