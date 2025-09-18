edición general
2 meneos
25 clics
Pancarta provida instalada en la fachada del Congreso desató polémica en redes: “salva a Colombia, ten hijos”

Pancarta provida instalada en la fachada del Congreso desató polémica en redes: “salva a Colombia, ten hijos”

La aparición de una pancarta gigante en la fachada del Congreso de la República ha generado debate, numerosos usuarios han cuestionado la legitimidad de exhibir mensajes de organizaciones Provida en un espacio institucional. Organizaciones y personas proaborto condenan el mensaje pro natalista especialmente en este momento cuando iniciativas con el Proyecto de Acuerdo 340 que obligaría a las personas gestantes realizarse una evaluación de salud mental, antes de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo sigue en curso.

| etiquetas: colombia , aborto , pancarta , congreso , acuerdo 340
2 0 0 K 31 actualidad
9 comentarios
2 0 0 K 31 actualidad
Chinchorro #5 Chinchorro
Salva Colombia, ten hijos y mándalos a España.
1 K 30
GeneWilder #1 GeneWilder
“Personas gestantes”. Qué será eso.
1 K 17
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#1 Personas que hacen gestos.
0 K 12
devilinside #4 devilinside
#3 O gestiones
0 K 12
robustiano #2 robustiano *
La fachada últimamente va a calzón quitado... :palm:
0 K 13
vicvic #7 vicvic
#2 En este caso solo es un mensaje a favor de la natalidad y reflexión sobre que hay que tener hijos, ni siquiera nombra el aborto. No se donde veis alguno que un mensaje de vida sea un mensaje fascista.
0 K 11
Arzak_ #9 Arzak_
Los provida defienden al cigoto para conseguir el voto. Pero al niño abandonado, siempre lo han olvidado. 8-D
0 K 11
#8 BoosterFelix
Esta sí que no me la he visto venir: los colombianos volviéndose aporófobos.
0 K 9
#6 Mk22
Entre la emigración y la bajísima natalidad, el futuro demográfico de Colombia es complicado.
0 K 6

menéame