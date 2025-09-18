Pancarta provida instalada en la fachada del Congreso desató polémica en redes: “salva a Colombia, ten hijos”

La aparición de una pancarta gigante en la fachada del Congreso de la República ha generado debate, numerosos usuarios han cuestionado la legitimidad de exhibir mensajes de organizaciones Provida en un espacio institucional. Organizaciones y personas proaborto condenan el mensaje pro natalista especialmente en este momento cuando iniciativas con el Proyecto de Acuerdo 340 que obligaría a las personas gestantes realizarse una evaluación de salud mental, antes de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo sigue en curso.