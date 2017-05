Antonio Pampliega (Madrid,1982) siempre quiso ser periodista. No ha pisado muchas redacciones pero reconoce que "no sabría hacer otra cosa". Esa cosa no es otra que contar las noticias desde donde ocurren, en la primera línea de Irak, Libia o Siria. El reportero cuenta por primera vez cómo intentó quitarse la vida y pidió a sus captores que acabaran con él semanas antes de que se produjera su liberación.