P. Palenciano: "Si no nos quieren en la Asamblea de Madrid, nos tendrán con el monólogo a sus puertas"

Pamela Palenciano lleva unos cuantos días sin dejar de atender el teléfono. La Asamblea de Madrid ha cancelado su monólogo No solo duelen los golpes, que estaba previsto a propuesta de Unidas Podemos para este miércoles 29 de enero. La presidencia de la institución, ostentada por Ciudadanos, ha justificado su decisión aduciendo que no están permitidas "las representaciones teatrales" en este espacio y porque la solicitud no se corresponde con lo anunciado por el partido que la invitó.