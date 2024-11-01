Pakistán permitió a Irán estacionar aviones en la base aérea de Nur Khan para protegerse de los ataques estadounidenses [ING]

Según informes, Pakistán, que actuaba como intermediario diplomático entre Teherán y Washington, permitió que aviones militares iraníes utilizaran sus aeródromos como plataforma de estacionamiento tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, protegiéndolos así de posibles ataques aéreos estadounidenses e israelíes. Teherán también estacionó algunos de sus aviones civiles en el vecino Afganistán, aunque no quedó claro si entre esos vuelos se encontraban aviones militares, informó CBS News citando fuentes.