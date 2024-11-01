Pakistán permitió a Irán estacionar aviones en la base aérea de Nur Khan para protegerse de los ataques estadounidenses [ING]

Según informes, Pakistán, que actuaba como intermediario diplomático entre Teherán y Washington, permitió que aviones militares iraníes utilizaran sus aeródromos como plataforma de estacionamiento tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, protegiéndolos así de posibles ataques aéreos estadounidenses e israelíes. Teherán también estacionó algunos de sus aviones civiles en el vecino Afganistán, aunque no quedó claro si entre esos vuelos se encontraban aviones militares, informó CBS News citando fuentes.
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Esos aviones no estaban para una guerra total contra usa e Israel .. perderlos todos era un desperdicio de recursos.
Cuando la guerra de irak, estos enviaron algunos de sus aviones a Irán ( si la misma nación con la que tuvieron una guerra genocida) otros directamente los enterraron