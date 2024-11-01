Países perdiendo confianza en Estados Unidos [eng]

La confianza en los Estados Unidos ha disminuido en todos los países encuestados del G7 y los BRIC. Canadá muestra la caída más pronunciada con el -52%. Alemania y Japón también muestran descensos significativos en -15% y -16%. El Reino Unido ha bajado un -13%. Estos no son movimientos aislados. Apuntan a debilitar la confianza en las asociaciones de larga data. El patrón se extiende más allá de los aliados occidentales. Brasil y Sudáfrica disminuyen más del -20%. India y China muestran cambios más pequeños pero aún negativos en -10% y -9%.