Padres y profes afectados por el cierre de colegios el 4 de mayo..

.."¿Por qué no se vota en iglesias o en polideportivos?" El próximo 4 de mayo no habrá curso escolar en la Comunidad de Madrid. Estos centros servirán como colegios electorales para los comicios. Los niños no tendrán clases. "Me parece muy mal que no haya docencia ese día; a mi me da igual votar un domingo o un martes pero debe ser lectivo para los alumnos", dice Enrique.s. Este padre tiene 35 años y "nunca" había visto un curso tan caótico: "Primero fue la pandemia, después Filomena y ahora las elecciones".