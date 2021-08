Padre de niña china del 10 perfecto en Tokio rechaza los lujosos regalos que le enviaron

Quan Hongchan, la clavadista china de 14 años que ganó el oro olímpico en Tokio, se ha visto inundada de regalos lujosos y ofertas por su proeza en los Juegos Olímpicos: un departamento gratis una propiedad comercial y 200.000 yuanes (unos 30.800 dólares) figuran entre los presentes que los chinos quieren darle a su nueva ídolo. "Les agradezco por venir pero no he tomado nada. No tomaré ni un centavo", dijo en declaraciones que reproduce el diario de Hong Kong South China Morning Post.