El PACMA alerta de la muerte del 80% de los gatos que entran en el Centro de Protección de Animales Domésticos de Ibiza

Acusa a los ayuntamientos de Sant Josep y Santa Eulària de capturar y encerrar ilegalmente gatos comunitarios

animales , centro de protección de animales domésticos de ibiza , gatos
2 comentarios
Pertinax #1 Pertinax *
¿Ahora se llaman así a los gatos callejeros de toda la vida? ¿Gatos comunitarios?
#2 DonaldBlake
80%, ya es mala suerte.
