Pablo Iglesias sondea con IU un plan para concurrir frente a Carmena

El líder de Podemos explora la idea de presentar una lista al Ayuntamiento con Izquierda Unida y otros movimientos de la izquierda. Iglesias respondió a la carta de Errejón y Carmena que no concurrirían al Ayuntamiento porque "Íñigo no es Manuela" pero "el desprecio" de la alcaldesa contra el ex Jemad Julio Rodríguez le empujan a replantear su postura