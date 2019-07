Pablo Iglesias ratifica su exigencia de estar en el Gobierno: "Sánchez jamás me ha dicho que no puedo estar"

Iglesias dice: que el candidato a la Presidencia "jamás" le ha comunicado que exista un veto a su presencia en el Consejo de Ministros. "Sánchez no ha planteado ningún tipo de veto"; "A nosotros nadie nos ha planteado que no tengamos que estar algunos de nosotros en el Gobierno"; "A mí Sánchez no me ha dicho que vete a ninguna persona de Unidas Podemos"; "En ninguna mesa nos han planteado ningún veto"; "El presidente no me ha puesto un veto"; "Sánchez jamás me ha dicho que yo no puedo estar"... ha manifestado en La Sexta.