Pablo Iglesias anuncia la reapertura de la taberna Garibaldi: "Hay terraza y muy pronto futbolín"

Pablo Iglesias ha comunicado una feliz noticia a sus seguidores: la reapertura de su taberna Garibaldi. El que fuera líder de Podemos ha hecho uso de sus redes para compartir tanto la fecha en la que su establecimiento abrirá sus puertas como las novedades al respecto.

comadrejo #1 comadrejo *
El ay-untamiento le asignara varios inspectores para controlar el aforo. :troll:

Que luego suceden desgracias como la del Madrid Arena. :troll: :troll:
ChatGPT #3 ChatGPT
Deberían proponer una colaboración con menéame, al estilo jotdown o fulminante

“Paga 50 pavos para ser del consejo consultivo y te damos dos garimbas gratis en el bar del coletas”
jonolulu #12 jonolulu
#3 Sin Filmin no me interesa
ChatGPT #14 ChatGPT *
#12 y por 4 cervezas y unos kikos gordos?

(Lo de fulminante es como
El corrector del teléfono quiere escribir filmin)
#2 jjmf
El bar de abajo ha reabierto y tiene también futbolín. Aprovecho para decir que vendo Opel Corsa.

Me parece irrelevante que haya reabierto un bar.
ChatGPT #5 ChatGPT *
#2 como va a ser irrelevante en menéame que el faro de la moral occidental se haya pasado al lado de la peor calaña (los hosteleros)??
Andreham #9 Andreham
#5 Por la misma razón por la que tu bando continuamente tiene que recordar que se compró un casoplon y lo malo que es Podemos y el comunismo.
Garbns #11 Garbns *
#9 ¿seguimos con lo de simplificar todo a lo del casoplon? u obviamos lo de criticar a los que vivían en casas de 600k

"A mí me parece más peligroso, Ana Rosa, el rollo de aislar a alguien, porque entonces no saben lo que pasa fuera. Este rollo de los políticos que viven en Somosaguas, que viven en chalés, que no saben lo que es coger el transporte público”.

elpais.com/politica/2018/05/22/diario_de_espana/1526996077_269948.html
ChatGPT #13 ChatGPT *
#9 “tu bando”?

No se a que cojones viene eso, o lo del casoplon. Que como ves.. eres tú el que lo saca.
Meneador_Compulsivo #6 Meneador_Compulsivo
"Gracias a tod@s l@s que lo habéis hecho posible " No hay nada mejor que ser telepredicador, puedes emprender sin arriesgar nada gracias al dinero de tus adeptos.
Supercinexin #15 Supercinexin
Mucha envidia veo yo aquí contra éste emprendedor autónomo, por parte de usuarios de derechas que supuestamente deberían estar contentos de que un hombre haya sacado adelante un negocio, generado empleo, etcétera etcétera etcétera.
DarthAcan #10 DarthAcan
"Muchisimas gracias a toda la gente que lo habéis hecho posible. La Garibaldi es vuestra"

xD xD xD
#4 DonaldBlake
¿Para cuándo los primeros actos vandálicos? Septiembre está a la vuelta de la esquina.
#7 encurtido
Mi amor y pasión por el futbolín hacen que no pueda opinar mal de Pablo Iglesias hasta que se me olvide.
platypu #8 platypu
Muchos de esta web habran pagado gustosamente
