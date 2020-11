Ozzy Osbourne: “Si contraigo este virus, estoy jodido”

“Tengo enfisema, así que si contraigo este virus, estoy jodido”, afirma de forma clara, refiriéndose al tipo de enfermedad pulmonar EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) que dificulta la respiración y empeora con el tiempo" “La cirugía me dejó completamente inconsciente. Pero me rompí el cuello en un accidente de quad en 2003 y cuando eso se me curó contrajo la columna vertebral, así que me estaba sucediendo todo tipo de cosas raras. Una vez que tienes 70 años, todo va cuesta abajo. "