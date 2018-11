"El oscuro motivo por el que jamás debes usar la popular bandera japonesa del Sol Naciente"

La bandera del Sol Naciente tal vez no te suene de nombre, pero seguro la has visto. Es usada popularmente en países occidentales para decorar objetos o lugares relacionados con Japón, debido a que su llamativo diseño cautiva con facilidad. No obstante, utilizarla es un error en el que muchos caemos por ignorancia, pues hay una muy buena razón por la cual jamás deberíamos volver a usarla: la bandera del Sol Naciente sería el equivalente asiático a la esvástica nazi. Y a nadie le gusta andar por ahí vistiendo una esvástica, ¿cierto?